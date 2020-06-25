شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا قيد الإنشاء شرق القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلًا قيد الإنشاء في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بعناتا في بيان، إن قوات الاحتلال برفقة الآليات الثقيلة، اقتحمت حي البقعان في البلدة، وطوقت إحدى المباني السكنية، مضيفة أن الآليات شرعت بهدم منزل سكني قيد الإنشاء، ولم تسمح بوصول الفلسطينيين للمكان.
كما هدمت قوات الاحتلال عدة منشآت سكنية مأهولة وغير مأهولة، أمس في كل من بيتونيا، والطيرة، وبيت سيرا في رام الله، وبيت حنينا وجبل المكبر في القدس، ونفذت عمليات هدم لمنشآت قيد الإنشاء في النقب المحتل.
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