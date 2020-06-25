شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى ينشر مقطعا مسربا للكويتى مبارك الدويلة مع القذافى ويؤكد: "هعريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعارض القطرى خالد الهيل عن فيديو مسرب جديد للنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأظهر الفيديو في البداية حديث للقذافي عن تمرد في الرياض وجدة ومكة، وتحدث عن اتصالات مع سعد الفقيه وعن قصائد شعر مسيئة للسعودية وآل سعود، وقال أنهم لا يستطيعوا التصدي لرابطة الرشايدة.

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ثم يظهر صوت "مبارك الدويلة" يتحدث عن اتصال مع محافظ الحفر وعن أرض تم تطويقها بشبك حديدي بمساحة 200 كيلومتر – بحسب زعمه -، وعلق "الهيل" على الفيديو بقوله: "قريبا – تسريبات حصرية .. ردا على كذب مبارك الدويلة، شين وقوي عين.. صح أجل"، وأضاف : "انتظروا الجديد والمثير قريبا اعريك أمام الملأ وما خفي أعظم وبتلحق حاكم .. وبذكرك".

يعيد هذا المشهد للأذهان مؤامرات "الإخوان المسلمين" للعرب وخيانتهم أوطانهم، تكشفت تفاصيل تورط التنظيم الإرهابي مع العقيد الليبي معمر القذافي في حياكة مؤامرة تستهدف السلم والاستقرار الاجتماعي عبر تفجير موجة عنف داخل دول خليجية من بينها الكويت وإسقاط الحكومات الخليجية، واستغلال الورقة الطائفية والعمل السري العصابي لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وفق ما أوردت "عكاظ".

وقبل التسجيلات المسربة لاجتماع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مع الإخونجي الكويتي مبارك الدويلة، ومحاولة العقيد الليبي المهووس بإسقاط السعودية واستقرار الدول الخليجية بالتنسيق مع التنظيم «الإخواني» الإرهابي في الخليج، أظهرت تسجيلات مسربة للمطلوب ضمن قائمة الإرهابيين في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الكويتي حاكم المطيري، في ضيافة القذافي، بعد أن دعاه القذافي لتقديم «العون والدعم» لمشروع حركات الإسلام السياسي الخليج لتفجير المنطقة بالعنف والفوضى.