شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالي: انتهاء الصراع فى ليبيا يعنى تأمين بلادنا وسواحلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، أن انتهاء الصراع في ليبيا يعني تأمين بلاده وسواحلها، مشددا على أن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان لويجي دي ماي وزير الخارجية الإيطالي قد أكد من العاصمة الليبية طرابلس، أن بلاده ترفض التدخلات في ليبيا، داعيا إلى ضرورة العودة للمسار السياسي في ليبيا، وضرورة حظر الأسلحة.

وكان وزير خارجية إيطاليا قد وصل صباح أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي ماي، فى تصريحات سابقة، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مقترح يمكن الأخذ به، وأكدت الخارجية الإيطالية أن الأولوية في ليبيا هي للتوصل إلى وقف القتال.