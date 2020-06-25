شكرا لقرائتكم خبر عن ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب وفتاة فى إيران بسبب رفض زواجهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم شاب وفتاة فى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، على الانتحار سويا، بعد أن قيدا أيديهما معا، وقفزا فى نهر كارون بالمحافظة، وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى على تويتر، لانتشال جثامين الشاب الذى يبلغ من العمر 22 عاما، والفتاة ذو الـ 18 عاما، متوفيين، وسط صراخ أسرتيهما. Advertisements ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جيران المتوفيين إنهما كانا يحبان بعضهما البعض، لكن رفض أهاليهما أن يتزوجا، وقررا فى النهاية الانتحار.



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