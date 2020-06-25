شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحرينى: رؤية سعودية حكيمة ومسئولة تضمن سلامة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي بقرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بالمملكة، باعتباره قرارا مسؤولا يعكس النهج الإنساني الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية باستمرار أداء الفريضة وعدم تعطلها، مع الحفاظ على أمن حجاج بيت الله الحرام وصحتهم وسلامتهم. وفق صحيفة عكاظ.

وأكد وزير الإعلام البحريني، في تصريحات إلى «عكاظ»، أن المملكة العربية السعودية، وهي تقدم خدماتها المثالية لملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم سنويا، اتخذت القرار الصائب بشأن أداء مناسك الحج لهذا العام في أجواء تضمن الأمان والطمأنينة والسلامة للحجاج، في إطار التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن التباعد الاجتماعي الآمن، وتقليص التنقلات والتجمعات البشرية الكبيرة، وتوفير الخدمات الصحية والمواد الغذائية بسهولة والانسيابية في مختلف المشاعر المقدسة.

وأضاف أن قرار المملكة الواعي والمدروس بإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام مع اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية في مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فايروس كورونا، وانتشاره عالميا، حظي بمباركة عربية وإسلامية ودولية واسعة، وإشادة بارزة من الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والصحية، وتفهم كبير من الشعوب الإسلامية لحرص القيادة السعودية الحكيمة على حماية أرواح الحجاج والمعتمرين وسلامة النفس البشرية.

وتوجه وزير الإعلام البحريني بالشكر والتقدير إلى السلطات السعودية بجميع أجهزتها وكوادرها الأمنية والعسكرية والصحية والإعلامية على ما تقدمه من خدمات جليلة ورعاية كريمة دائمة للحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، مؤكدا دعم مملكة البحرين لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، واعتزازها بقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي على طريق الأمن والسلام والتنمية والازدهار.