شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعمم على الوزراء عدم استخدام مركبات الدفع الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمّم رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزّاز، على جميع الوزراء ضرورة التقيّد باستخدام المركبات الكهربائيّة المخصّصة لهم، وعدم استخدام المركبات ذات الدفع الرباعي مطلقاً، إلا في الجولات الميدانيّة خارج العاصمة فقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أوعز الرزّاز إلى جميع الوزراء بضرورة تسليم المركبات ذات الدّفع الرباعي إلى رئاسة الوزراء، ليصار إلى تخصيصها لاستخدام الوزراء في الجولات الميدانيّة، بحسب الحاجة، موجها إلى ضمّ الفائض من مركبات الدفع الرباعي إلى المركبات الحكوميّة الفائضة عن الحاجة، والتي أعلنت الحكومة عن نيّتها بيعها وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكوميّة.