شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتبرع بـ 20 مليون يورو لدعم الأونروا لمواجهة كورونا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت ألمانيا بمبلغ 20 مليون دولار لدعم نداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العاجل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازارينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، - "إن هذا التبرع سيغطى بعضا من الاحتياجات الملحة لمجموعة من السكان تضررت بشدة جراء الأثر الاجتماعى الاقتصادى للجائحة، موضحا أن هذه إشارة أخرى لالتزام ألمانيا القوى تجاه رفاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم".

وأضاف: "تمكنت الأونروا بشكل كبير من احتواء انتشار الفيروس بسبب السرعة فى تكييفها لطريقة عملها، بدءا من التطبيب عن بعد، والتعليم عن بعد، والتدابير الأخرى لمنع التجمعات مع الاستمرار بتقديم الخدمات".

ووفقا للبيان، فقد كانت الحكومة الألمانية المانح الأكبر للوكالة فى العام 2019 بتبرعها بأكثر من 152 مليون يورو لعمليات "الأونروا".

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وأشار البيان إلى أنه سيعمل على مساعدة الوكالة على ضمان أن لاجئى فلسطين قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والتقليل من المزيد من التدهور فى ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية، مع التركيز على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر.

وجرى الإعلان عن صرف هذا التبرع خلال المؤتمر الوزارى الاستثنائى للتعهدات الذى عقد بعنوان (أونروا قوية فى عالم مليء بالتحديات..حشد العمل الجماعي) قبل يومين، والذى يعد لحظة مفصلية للأونروا ولشركائها من أجل حشد الدعم لتلبية متطلبات الوكالة من الموارد لعام 2020 وما بعده.

كما قدمت الحكومة الألمانية تبرعا بقيمة 556,000 يورو من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك لمساعدة لاجئى فلسطين الموجودين فى مرافق الحجر الصحى والأسر الخاضعة للحجر المنزلى فى الضفة الغربية.

وستتسلم الأسر المعرضة للمخاطر كجزء من هذا المشروع 2,500 سلة غذائية وأطقم صحية، لضمان أن لديها السبل الكفيلة بعزل نفسها فى المنزل.