شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين يستقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية بمكتبه بقصر القضيبية اليوم، السيد أمين الشرقاوى، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قد أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن خالص تقديره للجهود الملموسة والدور المهم الذي قام به السيد أمين الشرقاوي في تعزيز كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر بين مملكة البحرين والأمم المتحدة بمختلف وكالاتها وأجهزتها، متمنيا له دوام التوفيق .

من جانبه، عبر أمين الشرقاوي عن عميق تقديره لما حظي به من دعم ساهم في إرساء نموذج متميز من العمل المشترك بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.