الإمارات واليونان تبحثان التعاون الدفاعى والعسكرى المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث محمد بن أحمد البواردى وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، مع نيكولاس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين البلدين. ووفقا لما أوردته صحيفة العين الإماراتية، ناقش الجانبان، عبر اتصال مرئي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأهمية التعاون والتآزر بين مختلف دول العالم وتوحيد الجهود لاحتواء وتجاوز تداعياته.

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