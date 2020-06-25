شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور صحة محافظ سعودى بسبب كورونا وإصابة 4 من أفراد أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل محافظ المندق السعودية محمد بن معيض إلى الرعاية المركزة فى مستشفى فهد بالباحة، بعد ان أدت إصابته بفيروش كورونا إلى تدهور حالته الصحية ، كما أصيب بالفيروس 4 من أفراد عائلته ، وفق صحيفة سبق السعودية.

وقال نجله معيض الفايز لـ"سبق": "أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن". Advertisements وعن مصدر العدوى أوضح "الفايز": "لا نعلم المصدر الدقيق للعدوى؛ لأن والدي كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل للمستشفى".

كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت عن تسجيل 3372 حالة إصابة بـفيروس كورونا و5085 حالة شفاء جديدة من الفيروس ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.