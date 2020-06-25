شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 9 اصابات في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" نقلت لهم العدوى من مريضة تعاني من مشاكل صحية مزمنة كانت قد أمضت في المستشفى عدة أسابيع.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بينت الوزارة ان العدد الاجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في البلاد الى 1644 اصابة.