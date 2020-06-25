شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ المرحلة الثانية من عودة الحياة الطبيعية وتخفف الحظر لـ9 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررمجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية وتخفيف مواعيد الحظر إلى 9 ساعات من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويوم الخميس 18 يونيو، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا، بتعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد، لتكون ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا.

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وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر الاستمرار في العمل بالمرحلة الأولى من المراحل الخمس الخاصة بالعودة الى الحياة الطبيعية في الكويت، لحين تحقيق المعدلات والنتائج التي تسمح للانتقال الى المرحلة الثانية من خطة العودة، على أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، باعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية، وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن.