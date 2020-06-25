شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين: لمصر دور تاريخى واستراتيجى للأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام أن لمصر دور تاريخي واستراتيجي ومحوري كعمق حيوي للأمة العربية، ومن دون شك فإن من حقها أن تتخذ أي إجراء لحماية حدودها وأمنها واستقرارها من أي تهديد إرهابي أو تهديد بسبب تدخلات خارجية ..

وشدد خلال اتصال هاتفي لبرنامج من القاهرة بقناة النيل للأخبار، الذي يرأس تحريره الإعلامي حامد محمود، على أن البحرين ومصر لهما علاقات طويلة لم تشبها أية شائبة، ولذا كان موقف البحرين واضحا في البيان الذي صدر باسم المملكة، والبيان التالي له الذي صدر ليؤكد على موقف المساندة للإجراءات التي اتخذتها مصر من خلال مجلس الوزراء البحريني.

وأضاف الحمر إنه من دون شك أن الموقف الذي ننظر إليه اليوم يشكل خطورة، لسببين أولهما أن أن ليبيا دولة على حدود مصر، وثانيا في التهديد الذي يأتي من الخارج وتحديدا من تركيا التي تدخلت بشكل سافر في الشأن الداخلي وإرسالها المرتزقة والجنودإلى ليبيا وهو ما يشكل تهديدا ليس على أمن مصر فقط وإنما على الأمن القومي العربي، وبالتالي جاء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ لوزراء الخارجية كما أُعلن عنه كان رافضا لكل التدخلات الأجنبية، وكان المقصود فيها التدخلات التركية.

Advertisements

وقال نبيل الحمر إنه عندما أظهرت مصر الاستعداد الكامل للقوة العسكرية المصرية في هذا الاتجاه جاء في المقام الأول حماية لحدودها، وثانيا حماية للشعب الليبي الشقيق الذي يتعرض اليوم لتدخلات خارجية.

وأضاف إنه مما يؤسف له في اجتماع الجامعة العربية أن نسمع التحفظ الذي أبداه مندوب قطر في الاجتماع وكأنه يؤكد أن قرار الدوحة ليس بيدها وإنما بيد من يحكم الآن قطر وهم الأتراك والإيرانيين الذين لا يعجبهم هذا الموقف العربي، وكان تحفظه تغريدة خارج السرب العربي وهذا الموقف الموحد ضد أي تدخلات خارجية سافرة.

وأكد الحمر قائلا: للأسف دائما تغرد قطر خارج السرب العربي، ولكن المهم أن هنا إجماعا عربيا وإجماعا دوليا على عدم التدخل في شؤون ليبيا، وأيضا إجماع على دعم المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبذلك فإن من يغرد خارج السرب لن يفيده أي شئ من هذا الخروج.