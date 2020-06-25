شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تدين بشدة الاستهداف الحوثى بالصواريخ الباليستية تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت ماليزيا، بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، الحوثيين إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية.

وأكدت أن تلك الاستهدافات غير مقبولة على الإطلاق، خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19)، والحد من تأثيره على حياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وعلى الاقتصاد العالمي.