شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: سيطرة جماعات مسلحة على منافذ البلاد تكبدنا خسائر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليار دينار فى كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة.

وأكد الكاظمى - فى تصريحات نقلتها قناة "السومرية العراقية" - إن الحكومة ستطلق قريبا حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أنه لن يسمح بابتزاز الحكومة، مشيرا إلى أن تغييرات قريبة فى بعض المناصب ستبدأ خلال أيام.

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ويعانى العراق من تواجد قوى للمليشيات المسلحة على أراضيه، وتسيطر بعضها على منافذ برية بقوة السلاح ما تسبب فى بعض الخسائر الاقتصادية للبلاد.

ووعد رئيس الوزراء العراقى فور توليه مسؤولية الحكومة، بإطلاق حملات لاستعادة السيطرة على تلك المنافذ وتقويض وجود المليشيات فى البلاد.