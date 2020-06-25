شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 إرهابيين فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين العراقيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، اليوم الخميس، عن اعتقال ٦ إرهابيين مطلوبين فى عمليتين أمنيتين بمحافظتى الأنبار وصلاح الدين. وقال الجهاز - فى بيان أذاعته قناة "السومرية نيوز" - إن معلومات استخباراتية دلت على مواقع يتخذها إرهابيين وكرًا لهم فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين. وأوضح الجهاز أن "العمليتين أسفرتا عن اعتقال ٦ مطلوبين وإيداعهم فى أحد السجون لحين التحقيق معهم".

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