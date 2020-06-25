شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تمديد ساعات التجول للمواطنين بالعقبة حتى 1 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتزويد طارق الحمورى، تمديد ساعات التجول للمواطنين في مدينة العقبة ليلا حتى الساعة الواحدة صباحا،اعتبارا من اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بين في تعميم اليوم الخميس، أن قرار اللجنة بالتمديد جاء نتيجة توقف أعمال المؤسسات والمحال التجارية نهارا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحاجتها لتمديد فترة عملها ليلا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة الاربعاء، منها واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1071.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحالات الأربع والعشرين الجديدة توزعت على النحو الآتي: 19 حالة لسائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري، منهم 13 أردنيّاً، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من الكويت، و1 من فلسطين و1 من الإمارات)، وحالة في محافظة العاصمة يجري الاستقصاء عنها حاليّاً.