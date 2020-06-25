طبيب تركي: السوريون ضحايا التعذيب يعانون مشاكل نفسية وجسدية

أنقرة/ أدهم إمره أوزجان/ الخليج 365

قال الدكتور أردم آيجيجاك، رئيس جمعية دعم اللاجئين والتضامن معهم (MSYD)، إن السوريين المعرّضين للتعذيب في سجون النظام، يعانون من مشاكل جسدية ونفسية طويلة المدى، خلال حياتهم عقب خروجهم من السجون.

جاء ذلك في حوار أجرته معه الخليج 365، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يوافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأضاف آيجيجاك أن جزءاً صغيراً من نزلاء سجون النظام السوري، يمتلكون الجرأة لمشاطرة ما عايشوه داخل الزنزانات، بعد الإفراج عنهم.

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وأوضح أن السجناء السوريين ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام ثم أُفرج عنهم، تظهر عليهم اضطرابات التوتر الحادة، وأعراض الإجهاد اللاحق للصدمة، والقلق الشديد والكآبة.

وأشار إلى أن السجناء الذين تظهر عليهم هذه الاضطرابات، لا يستطيعون مواجهتها، بسبب الانهيار النفسي الذي يعانونه جراء التعذيب.

وتابع: "السوريون الذي يتعرضون للتعذيب في سجون النظام، ثم يفرج عنهم، يعانون من من اضطرابات نفسية وجسدية على المدى الطويل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.