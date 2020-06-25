الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان الأزمة الليبية الجمعة

موسكو/ الخليج 365
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة الأزمة الليبية عبر تقنية الفيديو.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح صحفي الخميس، أن الرئيس بوتين سيجتمع مع نظيره الفرنسي ماكرون، لبحث عدة قضايا منها الأزمة الليبية وملفي سوريا وأوكرانيا.
وأكد أن اللقاء سيكون فرصة جيدة لبحث الأزمات القائمة، إلى جانب بحث القضايا الثنائية بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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