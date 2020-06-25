العراق.. الكاظمي يوعز إلى الجيش بدعم جهود مكافحة كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أوعز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى الجيش و"الحشد الشعبي" بدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

وتسود العراق مخاوف من انهيار النظام الصحي بسبب امتلاك البلاد بنية تحتية محدودة، جراء عقود من الحروب، والفساد، وعدم الاستقرار.



وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس الحكومة "عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع، وهيئة الحشد الشعبي، ووجههما بدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة".



واعتبر الكاظمي، وفق البيان، أن "جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا"، مشددا على "إتاحة كل إمكانيات الدولة لمواجهتها، وعلاج المصابين".



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ولفت إلى "أهمية الوعي المجتمعي لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا"، مشيدا "بالأطباء وهم يبذلون أقصى الجهود، وسط تعرضهم لضغط العمل".



والأربعاء، سجلت البلاد ألفين و200 إصابة في يوم واحد، للمرة الأولى، فضلا عن 79 وفاة، ما رفع مجمل الإصابات إلى 36 ألفا و702، بينها ألف و330 وفاة، و16 ألف و814 حالة شفاء.



وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.



وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

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