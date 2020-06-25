الداخلية التركية: حملة إغاثة نازحي إدلب تجمع 105 ملايين دولار

أنقرة/ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن الحملة التي أطلقتها بلاده في يناير/ كانون الثاني الماضي، لإغاثة النازحين في إدلب السورية، جمعت حتى اليوم 717 مليونا و63 ألفا و102 ليرة تركية ( نحو 105 ملايين دولار).

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماع تشاوري مع منظمات مجتمع مدني تركية برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، حول الأوضاع الإنسانية في إدلب.

وأوضح صويلو أن الحملة انطلقت يوم 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت شعار "نحن معاً إلى جانب إدلب."

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وأضاف أن بلاده كانت تعتزم تشييد 20 ألف منزل مؤقت للنازحين في إدلب، وأن هذا الرقم تم رفعه حالياً إلى 30 ألف و785، نتيجة تعهدات جديدة من قبل "آفاد" ومنظمات مجتمع مدني تركية.

وأوضح أنهم استكملوا حتى الآن، بناء 10 آلاف و762 منزلاً مؤقتاً في إدلب، مبيناً أنهم يستهدفون إنشاء 50 ألف منزل، بناء على تعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت "آفاد"، حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب السورية، تهدف لسد احتياجاتهم من المأوى، حيث يشارك في الحملة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية، أبرزها "آفاد"، والهلال الأحمر، ووقف الديانة، ووقف هداي، وجمعية بشير، وجمعية دنيز فناري، ووقف الخيرات، وهيئة الإغاثة "İHH" وجمعية صدقة طاشي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.