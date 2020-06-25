كورونا.. 41 وفاة بالسعودية و6 في عمان والكويت وقطر

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت السعودية، الخميس، 41 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان والكويت وقطر حالتين في كل منها، والإمارات حالة واحدة، بحسب بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 41 وفاة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 1428.

وأوضحت الوزارة في بيان، ارتفاع عدد الإصابات 170 ألفا و639، إثر تسجيل 3372 حالة.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، وفاتين، و1366 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 34 ألفا و902، بينها 144 وفاة، و18 ألفا و520 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاتين، و909 إصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 42 ألفا و788، بينها 339 وفاة، و33 ألفا و367 حالة تعاف.

Advertisements

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، وفاتين، و1060 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 91 ألفا و838، بينها 106 وفيات، و74 ألفا و544 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و430 إصابة بكورونا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46 ألفا و563، بينها 308 وفيات، و35 ألفا و165 حالة تعاف.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة في بيان، 34 إصابة بالفيروس.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1568، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و560 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 485 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و200 ألف، وفق موقع "worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.