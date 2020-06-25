تونس.. الغنوشي يدعو النواب إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، جميع النواب إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة برلمانية عامة مخصصة للحوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، حول حصيلة مئة يوم من العمل الحكومي (صادفت 7 يونيو/ حزيران الجاري)، وبرنامج ما بعد جائحة "كورونا".

ونالت حكومة الفخفاخ ثقة النواب في 27 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الغنوشي إن "الدعوة موجهة للجميع للتهدئة وتجاوز التجاذبات.. فالاختلاف مطلوب، نحتاجه كعنصر قوة، ولا يجب أن يتحول إلى مناسبة للصراع والتنابز بالألقاب وتشتيت المجهود الوطني، بما يُجذر الإقصاء".

وتابع: "الترفق بالديمقراطية الناشئة واجب الجميع، واقتسام الأعباء من صميم المسؤولية الوطنية، فكما خاض شعبنا الحرب ضد الوباء (كورونا) موحّدا، يجب أن يكون بنفس الحماس والوحدة في التصدي لآثارها".

وأردف: "ليس لنا من خيار إلا العمل المشترك والحوار الناجح والتناصح الفعّال، وهي كلها آليات وقيم ساهمت من قبل في نجاح تونس لمّا كانت تشقّ طريقها في محيط مضطرب، ومن الممكن أن نَـعْــبُـــرَ بها اليوم إلى شاطئ النّجاة".

Advertisements

وزاد بقوله: "تمكّنا، وبعون الله، من تجاوز التّهديدات الصحية، وما كان ذلك ليتحقق إلا بمجهود وطني شامل شاركت فيه كل الأطراف، فلم نشهد انقساما ولا تنافسا إلا في مجال البذل والتضحية."

وحتى مساء الأربعاء، سجلت تونس 1160 إصابة بكورونا، و50 وفاة.

وإجمالا، أصاب "كورونا" أكثر من 9 ملايين و561 ألف شخص في العالم، توفي منهم نحو 486 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و201 ألف، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

وشدد الغنوشي على أن "هذه الوحدة مطلوبة أكثر لمجابهة المصاعب والتّحدّيات وآثارها التي ستُواجهها البلاد وستؤثّر على حياة المواطنين، وهي من الضّروري أن تظهر في المؤسّسة الواحدة وبين بقيّة المؤسّسات وداخل المجموعة الوطنيّة."

وعرفت جلسات البرلمان التونسي، في الفترة الماضية، أشكالا من الاحتقان والتوتر بين النواب من مختلف الكتل البرلمانية.

وشهدت تونس، في الآونة الأخيرة، دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية لنشطاء سياسيين أمام البرلمان، للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكّرة، لكنها باءت بالفشل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.