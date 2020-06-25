قالت محطة إخبارية إسرائيلية، الخميس، إن رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، نقل قبل أيام رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، حول خطة "الضم" الإسرائيلية.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الحكومة الأردنية، عن هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا.
وقالت القناة الإسرائيلية "13"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تنشر اسمه قوله إن "رئيس الموساد يوسي كوهين زار الأردن قبل أيام والتقى مع الملك عبد الله الثاني، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء بشأن عملية الضم الإسرائيلية".
ولم تكشف القناة الإسرائيلية عن فحوى هذه الرسالة.
وكان الملك الأردني قد أعرب في أكثر من مناسبة في الأسابيع الماضية، عن معارضته الشديدة لخطة الضم الإسرائيلية، وحذر من انعكاساتها السلبية على العلاقات الإسرائيلية-الأردنية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية.
وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الموساد" نقل رسالة من نتنياهو الى ملك الأردن حول "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.