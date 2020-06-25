وزير يمني سابق: السعودية خسرت الحرب لمصلحة إيران والإمارات

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قال وزير يمني سابق، الخميس، إن السعودية خسرت الحرب في بلاده لمصلحة إيران والإمارات.

وأضاف وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، عبر حسابه على تويتر، "عند تقييمنا لأداء القوى الإقليمية في حرب اليمن، نجد أن المستفيد هما إيران والإمارات، أما الخاسر فهي السعودية".

وتابع: "السعوديون كالمصاب بـ(المازوشية) التي تعني عند علماء النفس حصول المريض على المتعة عند تعذيبه جسديا ونفسيا.. لا أدري ذلك جهل أو غباء!!".

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم الجبواني استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، احتجاجا على قرار بإيقافه عن العمل.

واتهم الجبواني، في رسالة استقالته آنذاك، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بـ"الوقوف مع المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) في مترس واحد".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.