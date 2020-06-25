إثيوبيا.. مصاب عمره 114 عاماً يهزم كورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن أطباء إثيوبيون، تعافي مسن يبلغ من العمر 114 عاماً، من فيروس كورونا.

وأفاد مسؤول مشفى في العاصمة أديس أبابا، الدكتور ياريد أغيداو، في منشور له عبر موقع فيسبوك، أن المريض تعافى بشكل كامل من كورونا، مبيناً أن حالته الصحية جيدة.

وأوضح أن المريض نقل إلى مشفى آخر، لمعالجة مشاكله الصحية الأخرى.

ورغم أن كورونا حصد أرواح من هم فوق سن الـ 65، إلا أن العديد من المسنين حول العالم، تعافوا من الفيروس بعد الإصابة به، بينهم من تتجاوز أعمارهم سن الـ 100.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.