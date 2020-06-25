صحيفة إسرائيلية: "الضم" سيبدأ من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

رجّحت صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن تبدأ عملية الضم الإسرائيلية، لأراض في الضفة الغربية، من مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة شرق مدينة القدس الشرقية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "يتوقع أن تعلن إسرائيل قرارها بشأن الضم في الأيام القريبة المقبلة، ولكنّ المستوى السياسي يدرس أن تكون البداية بضم مستوطنة (معاليه أدوميم) إلى القدس".

و"معاليه أدوميم"، هي من كبرى المستوطنات بالضفة الغربية، وتأسست على أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية، في العام 1975 ويزيد عدد سكانها حاليا عن 40 ألف نسمة.

ولكن إسرائيل أعلنت عن اعتماد مخططات لتوسيع هذه المستوطنة على آلاف الدونمات من أراضي القرى الفلسطينية في محيط مدينة القدس الشرقية، ضمن المخطط المعروف باسم "إي واحد (A1)".

وحذر الفلسطينيون من أن من شأن تنفيذ هذه المخطط الاستيطاني، عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، من الناحية الشرقية، وفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن من المتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القريبة المقبلة، عن البدء بعملية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت "إحدى الاتجاهات التي يجري فحصها، هو ضم جزئي بما في ذلك ضم معاليه أدوميم إلى حدود بلدية القدس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي، أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

وحذرت الكثير من الدول في العالم، من مخاطر الضم الإسرائيلي على عملية السلام والمنطقة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.