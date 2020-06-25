أردوغان: الحكومة ستساهم ببناء 50 منزلا للسوريين في إدلب

أنقرة/ الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مساهمة حكومته في بناء 50 منزلا مؤقتا للنازحين السوريين في منطقة إدلب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان مع وزير داخلية بلاده سليمان صويلو خلال مشاركة الأخير في اجتماع استشاري لمنظمات المجتمع المدني برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لتباحث الأوضاع الإنسانية في إدلب السورية.

وخلال الاجتماع اتصل الوزير صويلو بالرئيس أردوغان وأطلعه على سير الأعمال الإنسانية في إدلب، من مساعدات وبناء منازل مؤقتة من الطوب للسوريين بالمنطقة.

وفي الاتصال، هنأ الرئيس أردوغان المنظمات الخيرية على جهودها في توفير المأوى للسوريين النازحين في إدلب بفعل الهجمات العسكرية لقوات النظام السوري وداعميها.

وشدد أردوغان أن تركيا تقف الى جانب المظلومين والمضطهدين في شتى أصقاع العالم، علاوة على سوريا.

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وأشار إلى أهمية إنجاز المنازل المؤقتة خلال فترة الصيف قبل حلول الشتاء وإسكان السوريين فيها.

وأضاف "بعد ذلك يمكن تخطي هدف إنشاء 50 ألف منزل مؤقت وزيادة عددها ".

ولفت إلى أن الوزير سليمان صويلو وعد المنظمات الإغاثية بمساهمة الحكومة التركية ببناء 20 منزلا مؤقتا لمصلحة النازحين السوريين.

وأوضح أن حكومته رفعت سقف هذا الوعد إلى 50 منزلا في المرحلة الأولى.

يجدر بالذكر أن منظمات إغاثية تركية بينها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، و"صدقة تاشي"، و"جيهانوما"، تعمل على بناء 50 ألف منزل مؤقت من الطوب لمصلحة النازحين السوريين في إدلب.



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