"القسّام": قرار "الضم" إعلان للحرب على الفلسطينيين

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت كتائب "عز الدين القسّام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن "المقاومة الفلسطينية تعتبر قرار الضم الإسرائيلي، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، بمثابة إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك على لسان الناطق باسمها "أبو عبيدة"، في مقطع فيديو مُسجل، اطلعت عليه وكالة الخليج 365.

وقال أبو عبيدة في المقطع "المقاومة في هذه الحرب ستكون الحارس الأمين، والوفي للدفاع عن شعبنا وأرضه ومقدّساته".

وتشهد المنطقة حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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من جانب آخر، قال "أبو عبيدة" إن إنجاز "صفقة تبادل أسرى جديدة، مهمة تقع على سلم أولويات كتائب القسام".

وأضاف "الصفقة لن تمر دون أن يتصدرها قادة كبار ( قابعين داخل السجون)".

واستكمل قائلا "لن نتعب أنفسنا على أقل من هذا الثمن، وخيارات المقاومة عديدة، لفرض إرادتها في هذا الملف، حتّى تكون الأثمان التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو".

وترفض إسرائيل إطلاق سراح العديد من القادة الفلسطينيين المعتقلين لديها، في أي صفقة تبادل بذريعة مشاركتهم في "قتل إسرائيليين".

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت "كتائب القسام" لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.

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