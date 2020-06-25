"هنية" يبحث مع "ميلادينوف" تداعيات خطة الضم الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بحث رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، مع المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، آخر التطورات السياسية، ومخاطر خطة الضم الإسرائيلية لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها هنية، مع "ميلادينوف"، الخميس، وفق بيان صدر عن الحركة، وتلقّت "الخليج 365" نسخة عنه.

واستعرض هنية، خلال المكالمة "ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف إلى تصفيتها والنيل من حقوق الفلسطينيين المشروعة، خاصة خطة الضم وصفقة القرن".

وأوضح هنية، وفق البيان، موقف حركته "الثابت والرافض لخطة الضم".

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وأشاد هنية بـ"تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد خلاله رفض الأمم المتحدة لخطة الضم واعتبارها متناقضة مع قراراتها".

والأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إسرائيل تخاطر عبر خطط ضم أراض فلسطينية، بعملية السلام في الشرق الأوسط، مطالبا إياها بالتخلّي عن خططها.

وتشهد المنطقة، حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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