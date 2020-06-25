تنبيه مهم من «الصحة».. استخدام الكمامة الطبية يجب ألا يتجاوز يوم كامل (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الكمامات الطبية بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، وقادرة على منع انتقال العدوى في المجتمع وداخل المنازل ومقرات العمل.
وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الخميس، أن استخدام الكمامة الطبية يجب ألا يتجاوز يوم كامل، مضيفاُ أن الالتزام بالكمامة القماشية يمنع انتقال الرذاذ التنفسي.
وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يتسبب بأضرار دائمة في الرئة.
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