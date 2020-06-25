شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا» تُطلق تطبيق «تباعد» لمستخدمي أجهزة أندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق “تباعد” لمستخدمي أجهزة أندرويدOS6فأعلى، وذلك بعد أيام من إطلاق التطبيق لمستخدمي أجهزة أبل.

ويأتي إطلاق التطبيق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مع التركيز على التباعد الاجتماعي الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية .

Advertisements

ويعد تطبيق “تباعد” وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.