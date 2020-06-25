شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوجّه عدة نصائح للوقاية من «كورونا» خلال التنزّه والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشدد “العبدالعالي” على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال، والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيرًا ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.

وفي سياق مختلف، أكد متحدث الصحة أنه لم يتمرصد أي عودة للإصابة بكورونالأي متعاف من الفيروس في المملكة.