شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوجّه عدة نصائح للوقاية من «كورونا» خلال التنزّه والترفيه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وشدد “العبدالعالي” على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال، والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيرًا ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.
وفي سياق مختلف، أكد متحدث الصحة أنه لم يتمرصد أي عودة للإصابة بكورونالأي متعاف من الفيروس في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوجّه عدة نصائح للوقاية من «كورونا» خلال التنزّه والترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.