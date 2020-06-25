نجمان مكسيكيان يخطفان الأضواء في الليجا والبريمييرليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ابتسمت أمسية الأربعاء الكروية لنجمين من مواليد المكسيك بينهما بحر الشمال: واحد ينافس في الليجا والآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. في الليجا، جذب لوكا روميرو، الملقب بـ«ميسي المكسيك» بسبب مراوغاته الشبيهة بأيقونة برشلونة، الأنظار بعد خطفه لقب أصغر لاعب في الليجا منذ أكثر من 80 عاماً إثر مشاركته مع فريقه مايوركا في الدقيقة 83 أمام العملاق الإسباني ريال مدريد بسن 15 عاماً و219 يوماً، وحطم روميرو الرقم المسجل باسم سانسون لاعب سلتا فيجو في عام 1939، وخضع روميرو لتجربة أداء في برشلونة بسن الـ7 لكن عندما رفضت عائلة الصغير الانتقال للعيش في مدينة برشلونة انهارت الصفقة، ولد روميرو في المكسيك لكن عائلته كلها أرجنتينية ويتطلع مستقبلاً للعب في منتخب الأرجنتين مثل ميسي.

في 2015 رصد مايوركا موهبة روميرو ووقع معه في سن العاشرة وفي سن الـ12 ذهب روميرو للعب الكرة على شاطئ ايبيزا ولمحه ظهير برشلونة السابق داني ألفيش وسأله إن كان يعرف لعب الكرة وعندما تجمع الناس لمشاهدة ألفيش وهو يلعب مع صبي سارعوا لالتقاط صور السيلفي مع ألفيش لكنه قال لهم: «التقطوا صوراً له وليس لي، هذا هو ميسي الجديد».

ويحرص نادي مايوركا على عدم الزج به في مباريات كثيرة رغم موهبته كي لا يحترق وقال داني بندن مدرب الفريق بعد الخسارة من ريال مدريد: «نحن نراقبه منذ سن الـ12 لكننا لا نريد نقله للفريق الأول مبكراً، علينا أن نكون حذرين فهو لم يكتمل بدنياً ما يعرضه لمشاكل وإصابات عند مراوغته للاعبين كبار».

وكان مدرب مايوركا وضع اسمه في الدكة أمام فياريال في 16 يونيو وأمام ليجانيس في الـ20 من الشهر لكن فرصة أول ظهور له كانت أمام ريال مدريد ولـ10 دقائق فقط.

وفي البرمييرليج، كال نونو أسبيريتو مدرب وولفرهامبتون المديح لمهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز الذي عزز بهدف المباراة الوحيد على بورنموث آمال الفريق السادس في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقال أسبيريتو الذي تفصله نقطتان فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع:«إنه لاعب مميز ويقترب من تحطيم رقم النادي القياسي بالأهداف في الموسم الواحد ( المسجل باسم جون ريتشاردز 17 هدفاً في موسم 1975-1976 ) وبمقدوره التطور أكثر»، ومازح أسبيريتو بعد سماعه أن نجمه قال بعد المباراة إن بمقدور وولفرهامبتون الذهاب بعيداً في أحلامه وقال: «لاعبونا يشعرون بالحماس بعد المباراة، سوف أذكر خيمينيز بالتواضع».