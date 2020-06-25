تفاصيل التحقيق مع عصابة تزوير الهويات والوثائق في السعودية

وأحالت النيابة العامة التشكيل العصابي إلى المحكمة المختصة، بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.
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وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بحوالات مالية خارج المملكة من أموال متحصلة من الجرائم المرتكبة، والعمل جارٍ على تعقب تلك الأموال تمهيدا لطلب استردادها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تزوير الوثائق الرسمية والعرفية، وحيازة الأجهزة والأدوات المعدة للتزوير.
وطالبت النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى (8) ثمان سنوات وغرامات مالية تصل إلى 800 ألف ريال سعودي، لكون ما أقدم عليه المتهمون يعد إخلالاً بالنظام العام للبلاد، وإضرارا بمصالح الدولة، وضربا بالمصالح الاقتصادية.
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