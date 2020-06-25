قرقاش: لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع الخليج... وحذرنا بيروت مرارا من إحراق الجسور

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وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية لتلفزيون "سي.إن.بي.سي"، يوم الأربعاء، إن ما يشهده لبنان من "انهيار اقتصادي مقلق للغاية"، لكن الإمارات لن تفكر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى.
وأضاف: "إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقا تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئيا ثمن ذلك الآن".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان إذا طبق إصلاحات وتصرف دون أن يكون أسيرا لحزب الله الذي ساعد في تشكيل الحكومة الحالية.
وقال قرقاش: "شهدنا تراكم المشاكل في لبنان وشهدنا أيضا إملاء للخطاب السياسي من جانب حزب الله الذي يملك فعليا جيشا داخل الدولة".
وأضاف أن الإمارات حذرت بيروت مرارا من تدهور العلاقات مع الخليج وأنه "إذا أحرقت جسورك فسيكون من الصعب عليك جدا استخدام الرصيد الهائل من حسن النية والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان".
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