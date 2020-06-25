مباحثات روسية تركية حول الأزمة الليبية

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، السفير التركي في موسكو محمد سمسار وناقش معه الوضع في ليبيا.
وقالت الوزارة:
"خلال الحوار جرى تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا وحولها، مع التركيز على ضرورة خفض تصاعد العنف بشكل فوري وخلق حل سياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 2510".
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وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، قد أعلن مطلع العام الجاري أن روسيا وتركيا تعملان بجد من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ليبيا، وأن هناك إمكانية لنجاح مؤتمر برلين.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى نظام للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف، لكن من أجل التوصل لذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية وإظهار المرونة".
وأضاف ريابكوف: "أريد أن أوكد أن روسيا وتركيا تعملان بجد في هذا الاتجاه. لا أستبعد أن تثمر خطواتنا التي تم تنسيقها مع المشاركين الآخرين عن نتائج".
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