ضبط عصابة تتاجر بالبشر خلال محاولة بيع فتاة غربي بغداد

وجاء في بيان وزارة الداخلية العراقية: "مكافحة إجرام بغداد تتمكن من اختراق عصابة للإتجار بالبشر، خلال محاولة بيع إحدى الفتيات بمبلغ (أربعة الآف دولار) غربي العاصمة، وجاءت عملية القبض باستخدام التقنية الإلكترونية الحديثة ونصب كمين محكم". يشار إلى أن محكمة عراقية صدقت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، اعترافات عصابة مكونة من 11 متهما بالإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع "الكلى" بأسعار لا تقل عن 12 ألف دولار أمريكي. ​ وتعرف جريمة الإتجار بالبشر بأنها عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الإتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال وأساليب الإكراه أو الغش الذي يتم من خلال إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أوالعبودية وغيرها من الممارسات المقاربة لها.

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