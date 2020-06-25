ميقاتي يعلق على كلمة عون: لبنان المنهار ما بدو لجان.... بدو قرار

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "استمعت إلى كلمة رئيس الجمهورية في لقاء بعبدا وما تضمنته من مواقف وطنية لا يختلف عليها اثنان"، مضيفا: "لكن غياب العديد من القيادات يستدعي مراجعة للأداء الذي أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه ودفع هذه القيادات لعدم الحضور".

وقال ميقاتي: "فخامة الرئيس لبنان المنهار ما بدو لجان... بدو قرار".

وحذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال الفترة المقبلة، في ضوء اندلاع احتجاجات في عدة مناطق في البلاد.

جاءت تصريحات عون، خلال ترأسه "اللقاء الوطني"، الذي عقد في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقيادات حزبية أخرى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأضاف عون: "لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق"، مضيفا: "انطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والسباب كحق مشروع".

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وجنوبه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

يذكر أن سعر صرف الدولار اقترب يوم الأربعاء من 6500 ليرة لبنانية في السوق السوداء فيما حددت نقابة الصرافين سعره اليوم الخميس بـ 3850 ليرة.