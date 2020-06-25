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رئيس الوزراء العراقي يشيد بجهود الأطباء في مواجهة كورونا

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© Sputnik . Iliya Pitalev

وأضاف الكاظمي أن الوعي المجتمعي "مهم جداً لتطويق جائحة وتقليل الإصابات".

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، موجها بدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة".

وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "جائحة كورونا تمثّل تحديا كبيرا، وجميع إمكانيات الدولة متاحة لمواجهتها وعلاج المصابين"، مشددا على أن "الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء الشعب".

وأشاد رئيس الوزراء "بالملاكات الطبية، لبذلها أقصى الجهود وتعرضها لضغط عمل كبير".

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وأعلن العراق أمس الأربعاء عن تسجيل 79 حالة وفاة و2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أعلى حصيلة يومية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان ان إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان ارتفع إلى 36702 إصابة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1330 حالة وارتفعت حالات الشفاء إلى 16814 حالة.

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