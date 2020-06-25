وأظهرت الصور المنشرة على منصات "فيسبوك" وخصوصا على مجموعة تسمى "لبنان يقايض" أشياء منزلية يمتلكها مواطنون يريدون القيام بتبديلها بأمور أكثر حاجة لهم في هذه الأوقات الصعبة.
وقد عرض بعضهم حذاءه مقابل الحصول على غالون زيت للطهي كونه بات سعره مرتفعا، أما آخرون قاموا بنشر صور لملابسهم مقابل الحصول على حصص غذائية متنوعة.
وقد أثارت هذه المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الدعم من اللبنانيين، إذ أنها تقوم بمساعدة المحتاجين بعضهم لبعض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة... لبنانيون ينتقلون إلى مرحلة جديدة لمكافحة الفقر والجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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