نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس، عن ابن راشد أن للإمارات مكانة متميزة بين أهم مراكز العالم الاقتصادية، ومرونة عالية في التعاطي مع كافة المستجدات، تعزز الثقة في بلوغ أهدافها الاستراتيجية.
وأكد محمد بن راشد أن بلاده استثمرت على مدار سنوات طويلة في إرساء بنية تحتية وتشريعية، اجتمعت لها كافة عناصر التميز لخدمة الغايات الوطنية ودعم أعمال الشركات المحلية والعالمية، سواء الكبرى منها أو الناشئة.
جاءت تصريحات حاكم دبي خلال زيارته إلى مركزي الشاي والقهوة، التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة بمقرهما في منطقة جبل علي، لمتابعة منظومة العمل في اثنين من أهم مكونات مركز دبي للسلع المتعددة.
ويعد مركز القهوة الذي تم افتتاحه في شهر فبراير/ شباط الماضي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم العديد من الخدمات المتخصصة، أهمها استقبال وتخزين البن الأخضر، ومعالجته، وتقييم العينات والتحميص والتعبئة، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يزور مركزي "الشاي والقهوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.