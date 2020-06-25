"الجوية القطرية" تستأنف رحلاتها إلى دولة عربية أول يوليو

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء أمس الأربعاء، بأن "القطرية" تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر شركة طيران في العالم حاليا، مع تسييرها لأكثر من 270 رحلة إسبوعيا إلى أكثر من 45 وجهة عالمية، حيث تستأنف رحلاتها إلى لبنان، ابتداء من أول يوليو/تموز المقبل.
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ومع تخفيف القيود المفروضة على السفر، شهدت الخطوط القطرية ارتفاعا ملحوظا في حجوزات الطيران، إلى دول عدة حول العالم، فضلا عن استمرار تشغيل رحلاتها اليومية إلى العديد من الوجهات الرئيسية حول العالم أيضا، منها: أمستردام، لندن - هيثرو، ميلبورن، سيئول، سيدني، طوكيو وزيوريخ.
وتوفر شبكة وجهات الناقلة القطرية للمسافرين الروابط الجوية الأفضل للسفر إلى وجهتهم النهائية.
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن تحديث سياستها التجارية، من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم.
وكثفت "الخطوط الجوية القطرية" من إجراءات السلامة على متن رحلاتها، بهدف حماية الركاب وطواقم الطيران؛ وأجرت الناقلة الوطنية لدولة قطر حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم.
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