شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الصحة».. تسجيل 5085 حالة شفاء من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 5085 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 41 حالة وفاة.

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