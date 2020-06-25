شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «أبشر».. 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر.
وتأتي تلك الخطوات بالدخول بداية إلى حساب أبشر، ثم الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات، بعدها يقوم صاحب المركبة باختيار صلاحية التأمين على المركبات.
ثم يقوم بعد ذلك بتعبئة الحقول المطلوبة وهي “رقم الهوية – رقم اللوحة – والرمز المرئي”، وبعدها يتم عرض صلاحية التأمين للمركبة.
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