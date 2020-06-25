شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «جامعة الإمام» للطلاب بشأن الدخول لنظام «تدارس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت عمادة التعليم “عن بعد” بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للطلاب تنبيهاً مهماً للطلاب والطالبات بشأن الدخول لنظام “تدارس”.

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وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” : أخي الطالب، أختي الطالبة، لسهولة التواصل بكم، في حال تم تغيير بيانات الاتصال يجب المبادرة بالدخول لنظام تدارس وتحديث البيانات الخاصة بكم “رقم الهاتف- البريد الإلكتروني”، عبر تدارس- إعداداتي- تعديل بيانات المستخدم.

وتابعت أن آخر موعد لتحديث البيانات، هو يوم السبت الموافق ٦-١١-١٤٤١ هـ .