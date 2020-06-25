شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية: القبض على 13 مقيماً عربياً امتهنوا سرقة «الأغنام» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر)، تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.
وأضاف أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشرقية: القبض على 13 مقيماً عربياً امتهنوا سرقة «الأغنام» بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.