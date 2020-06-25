شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: إغلاق محطة وقود بسبب مقطع «جالون الغمارة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدفاع المدني حقيقة المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يقوم بتعبئة الوقود لمركبته من خلال جالون (داخل الغمارة).
وأوضح الدفاع المدني في “تغريدة” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لخطورة هذا السلوك فقد تم التعرف على محطة الوقود وإقفالها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها والرفع للجهات المختصة بحق صاحب المركبة.
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