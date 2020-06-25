مقترح لمبنى إداري وإضافة 5 ألعاب جديدة بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

قام وفد من مجلس الشارقة الرياضي مكون من عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة، والمهندس محمد طارق، والمهندسة أسماء البلوشي، بزيارة تفقدية لنادي خورفكان حيث كان في استقبالهم سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وعمار علاي أمين السر العام، وسلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية، وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية. واستعرض اللقاء التقارير الإحصائية لشباب وفتيات مدينة خورفكان البالغ عددهم 7380 شاباً وشابة، والتقارير الإحصائية بعدد المنتسبين للأندية والمراكز الرياضية بالمدينة البالغ عددهم 2984 لاعباً ولاعبة، الى جانب استعراض عدد الألعاب الرياضية وعدد المنتسبين لنادي خورفكان في الألعاب الجماعية والفردية البالغ عددهم 537 لاعباً، كما تطرق اللقاء الى عزم إدارة النادي على إضافة عدد 5 ألعاب فردية جديدة هي: التايكواندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، ركوب الخيل، والسباحة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتلبية رغبة وهوايات أبناء خورفكان والساحل الشرقي.

كما قدم أمين السر العام خلال الاجتماع إحصائية بعدد الموظفين والإداريين الى جانب الأطقم الفنية والطبية والعاملين بالنادي، منوهاً في الوقت نفسه بعدم توفر مبنى اداري مستقل يضم الموظفين والعاملين البالغ عددهم 69 عاملاً، مطالباً بالموافقة على بناء مبنى إداري بالنادي يحتوي على مكاتب لأعضاء مجلس الإدارة، ومدير الألعاب الرياضية والموظفين والإداريين والأطقم الطبية في النادي، وبالفعل تم خلال اللقاء عرض تصور للمبنى المقترح وزيارة ميدانية للموقع خلف الصالة الرياضية.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع المجلس الرياضي، بالإضافة الى استكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد عبر تجهيز الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية والصالة الرياضية ووحدة العلاج الطبيعي، فضلا عن تجديد عقود عدد من اللاعبين سواء على صعيد الفرق السنية والألعاب الجماعية والفريق الأول والأجهزة الفنية لدعم الاستقرار، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات.