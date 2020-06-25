تطبيق التعديلات الجديدة للوائح مكافحة المنشطات في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتورة ريمة الحوسني، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة النسخة المحدثة من اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، والتي تحتوي على تعديلات جديدة، ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير/كانون الثاني 2021؛ وذلك بعد أن جرى دراستها بعمق.

وقالت الدكتورة أسماء النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة عقب نهاية الاجتماع، إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أجرت بعض التعديلات على اللوائح، وأصبح ملزماً على جميع اللجان الوطنية مواكبتها، وأنهم في اللجنة الوطنية يعملون حالياً على إضافتها وإرسال التعديلات مجدداً إلى الوكالة العالمية؛ لاعتمادها تمهيداً لإدخالها حيز التنفيذ.

وأكدت أسماء النعيمي أن مشاركتهم بالاقتراحات تأتي استمراراً لالتزام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات بدعم الجهود الداعمة لمكافحة المنشطات، وللمحافظة على المكانة المتميزة بين بقية اللجان العالمية؛ لتطبيق أعلى المعايير، والالتزام بالبروتوكولات الخاصة بفحص المنشطات، والمحافظة على حقوق الرياضيين.